/672390/المغرب-يفوز-على-جزر-القمر-ويحجز-مقعد-في-الدور-الـ16-بأمم-إفريقيا

انتهت أحداث المباراة بين المنتخب المغربي وجزر القمر، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح أسود الأطلس في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بنهائيات أمم إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل هدف المنتخب المغربي الأول سليم أملاح، في الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح المغرب عن طريق أشرف حكيمي تصل إلى أيوب الكعبي بعد ارتباك دفاعي سددها قوية ارتطمت بالمدافع لترتد إلى أملاح الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء داخل الشباك.

وسجل زكريا أبوخلال الهدف الثاني للمنتخب المغربي، في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة، من خلال تمريرة سحرية من سليم أملاح لاعب المغرب إلى البديل زكريا أبو خلال الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة داخل الشباك.

وبهذا الفوز ينجح المنتخب المغربي من حجز مقعد الدور الثمن نهائي من بطولة أمم إفريقيا، بعد تصدر المجموعة الثالثة من نهائيات البطولة، برصيد 6 نقاط.

تشكيل منتخب المغرب أمام جزر القمر

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، آدم ماسينا، رومان سايس وأجريد.

خط الوسط: سليم أملاح، عمران لوزا وسفيان أمرابط.

خط الهجوم: أيوب الكعبي، سفيان بوفال وتيسودالي.

تشكيل جزر القمر أمام المغرب

حارس المرمى: سالم بن بوينا

خط الدفاع: بنجلود يوسف، رافدين عبدالله، نجيم عبدو، محمد يوسف وقاسم مداهوما

خط الوسط: يوسف مشنجاما - سعيد باكاري وفايز سليماني

خط الهجوم فؤاد باشيرو – نابوهان

قائمة المنتخب المغربي

في حراسة المرمى: ياسين بونو، منير الكجوي المحمدي، أنس الزنيتي.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، سفيان علاكوش، سفيان الكرواني، آدم ماسينا، رومان سايس، سامي مايي، نايف أكرد، سفيان شاكلة.

في خط الوسط: أيمن برقوق، سفيان أمرابط، فيصل فجر، عز الدين أوناهي، إلياس شاعر، عمران لوزا، سليم أملاح.

في خط الهجوم: منير حدادي، زكرياء بوخلال، عبد الصمد الزلزولي، سفيان بوفال، ريان مايي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.