/672392/زيمبابوي-تفقد-أمل-الصعود-أمام-مالاوي-بـ-أمم-إفريقيا-2021

انتهت أحداث مباراة مالاوي وزيمبابوي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح مالاوي، في يجمع بين المنتخبين في ثاني جولات دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهذه النتيجة يُحسم أمر المنتخب الزيمبابوي، بعد تلقيه الخسارة الثانية في دور المجموعات، ويحتل المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة الثانية، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وكان منتخب زيمبابوي قد تقدم بهدف إيشميل وادي في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

مالاوي ترد بقوة

ولم يستمر تفوق زيمبابوي سوى 5 دقائق فقط حيث تمكن جابادينهو مهانجو من تسجيل هدف التعادل لـ ماولاي في الدقيقة 43.

ونجح مهانجو في تسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 58، حيث انتهت المباراة بتلك النتيجة.

هذا، وقد ارتفع رصيد منتخب مالاوي بعد هذا الفوز إلى 3 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثانية، بينما ظل رصيد منتخب زيمبابوي خاليًا من النقاط في المركز الرابع والأخير.

نتيجة مباراة السنغال وزيمبابوي

حقق المنتخب السنغالي الفوز على غريمة القاري، منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، من نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونجح الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من اللقاء، من خلال ركلة جزاء، نفذها مانى على يمين حارس المرمى.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب السنغالي ترتيب المجموعة الثالثة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة مالاوي وغينيا.

الكاميرون يفتتح البطولة بالفوز على بوركينا فاسو بثنائية

انتهت أحداث مباراة منتخبي بوركينا فاسو والكاميرون، بنتيجة هدفين مقابل هدفي للأخير، في لقاء يجمع بين الفريقين في مباراة الإفتتاح لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونجح المنتخب المغربي في حصد أول ثلاث نقاط في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تحتضنها على أرضها بعد عقبات عدة واجهة الأسود في الإستقبال.

وبدأ الشوط بتبادل الهجمات بين الفريقين، حتى بدأ المنتخب البوركيني في تهديد مرمى الكاميرون بقوة،وسجل هدف عن طريق جوستافو سنجاري في الدقيقة 24، بعد عرضية متقنة لم يتعامل معها أونان حارس الكاميرون بشكل جيد تغالطة وتذهب لسنجاري ليضعها في الشباك.