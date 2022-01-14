/672393/تشكيل-مباراة-غانا-والجابون-في-أمم-إفريقيا

تنطلق صافرة بداية مباراة الجابون وغانا، بعد لحظات في التاسعة مساء، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الجهاز الفني للفريقين، تشكيل فريقيهمان للمباراة المرتقبة، بين المنتخبين في أقوى منافسات المجموعة الثالثة، من منافسات نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تشكيلة غانا أمام الجابون:

حراسة المرمى: ولاكوت.

خط الدفاع: بابا - أمارتي - دجيكو – يادوم.

خط الوسط: بارتي - إدريسو – كوفي – سليمان.

خط الهجوم: أندريه أيو - جوردان أيو

تشكيلة الجابون أمام غانا:

حراسة المرمى: أومونوم.

خط الدفاع: تورك - مانجا - جونيور أكو

خط الوسط: سيرجي جونيور - بوكو - كانجا - أوتشانجا - أوبيانج

خط الهجوم: بوانجا - بوبيندزا

المغرب تضرب غانا بهدف صاروخي

حقق منتخب المغرب الفوز على نظيره غانا بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وتبادل الفريقين الهجمات خلال الشوط الأول، وظهر كلاً منها بشكل جيد حيث يريد المنتخبات تحقيق الفوز، في أول المباريات من أجل إنطلاقة قوية .

ومع بداية الشوط الثاني هاجم المغرب مرمى غانا بقوة، وأستطاع أن يهدد مرماهم في أكثر من كرة، حتى نجح المنتخب المغربي في التسجيل عن طريق سفيان بوفال في الدقيقة 83 بتوصيبه صاروخية على يمين حارس غانا.

منتخب الجابون يفوز على جزر القمر بهدف

حقق منتخب الجابون الفوز على نظيره جزر القمر بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وسيطر منتخب الجابون على معظم مجريات المباراة وهدد مرمى جزر القمر في الكثير من الهجمات، بينما لم يقدم منتخب جزر القمر مردود جيد على المستوى الهجومي.

وسجل أرون بويندزا هدف الجابون الوحيد في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ولم يستطيع جزر القمر على العودة في النتيجة.

وبتلك النتيجة يحصد منتخب الجابون 3 نقاط في أول مباراة له، ليعادل المغرب في النقاط بعدما تفوق أسط أطلس على غانا بهدف نظيف.