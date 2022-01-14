أول مرة نعملها .. استئصال ورم بالمخ لرجل مُسن في سوهاج

/672395/أول-مرة-نعملها--استئصال-ورم-بالمخ-لرجل-مسن-في-سوهاج

صرحت مساء اليوم الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن فريق طبي بمستشفى سوهاج العام نجح في إجراء عملية استئصال ورم حميد بالمخ لمسن يبلغ من العمر 60 عام ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على أن المريض كان يعاني من أعراض شديدة نتيجة هذا الورم، منها ضعف بالجانب الأيسر ونوبات تشنجات واضطرابات ذهنية وتم عمل جميع الفحوصات الطبية وأشعه الرنين المغناطيسي والتي أظهرت وجود ورم حميد في المخ.

و أشار الدكتور إيهاب هيكل، مدير مستشفى سوهاج العام، الى أن فريق طبي بقيادة الدكتور مؤمن علوان، استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ، بمستشفى سوهاج العام والدكتور اسماعيل أمين، استشاري التخدير و طاقم تمريض العمليات نجحوا في إجراء العملية بكفاءة، ونوه هيكل الى ان تلك الجراحة الدقيقة هي الأولى من نوعها بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظه سوهاج .

مستشفى سوهاج العام

يذكر ان هذه العملية الدقيقة هي الأولى من نوعها بمستشفى سوهاج العام و بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة وهي نتاج للتجهيزات الحديثة التي تم دعم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بها وكذلك رفع الكفاءة الفنية للأطقم الطبية بجميع المستشفيات .

و قدمت وكيل وزارة الصحة بسوهاج الشكر والتقدير لإدارة المستشفى والطاقم الطبي الذي شارك بإجراء الجراحة متمنية لهم مزيدا من التقدم والنجاح مقدرة جهودهم المبذولة لخدمه المرضي .

واضافت وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة بسوهاج تسعي جاهدة لدعم القطاع الصحي والمستشفيات بأحدث الأجهزة الحديثة و التجهيزات و تدريب الكوادر الطبية بصورة مستمرة لرفع الكفاءة الفنية وتطوير الأداء مما يؤثر بالإيجاب علي الخدمة المقدمة للمرضي.

اصابة موظف ببتر في القدم في سوهاج

على جانب اخرأدى تصام بين توك توك ودراجة بخارية في بندر ساقلتة شرق محافظة سوهاج الى إصابة قائد الدراجة البخارية ببتر في قدمة اليمنى ونقلة في الحال الي مستشفى خاص بسوهاج.

انتقل على الفور الرائد أحمد الكاشف، رئيس مباحث شرطة مركز ساقلته، وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية توك توك قيادة المدعو محمد ع ح ع - 31 عام - سائق - ويقيم دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو ممدوح ع ا ع - 38 - عام - عامل بمستشفى القصر العيني بالقاهرة ويقيم دائرة المركز.

أسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية ببتر بالقدم اليمني وتم نقله لمستشفى الحياه الدولي الخاصة في محافظة سوهاج ، وأفاد قائد التوك توك وشقيق المصاب المدعو أحمد ع ا - 28 عام - عامل - ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وأتهم الأخير قائد التوك توك بالتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات في الحادث.