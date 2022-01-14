وزيرة البيئة تستعرض.. كيف تستعد مصر لاستضافة قمة المناخ؟ «فيديو»

جدة - نرمين السيد - أبدت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، سعادتها بعودة منتدى شباب العالم، الذى احتضنته مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أيام، مؤكدة أنه يأتى فى وقت صعب يعانى فيه العالم من جائحة كورونا ولكن مصر قادرة على تنظيم كبرى الأحداث فى ظروف استثنائية.





وتابعت الوزيرة خلال حوارها إلى برنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت على قناة "dmc"، على هامش منتدى شباب العالم، أن مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر قمة المناخ فى شرم الشيخ خلال العام الجارى، مشددة على أن الوزارة تحظى بدعم سياسى كبير من الدولة، كما أن هذا الملف يحظى باهتمام رئاسى كبير، نظرا لأهميته لحياة المواطنين فى ظل التغيرات المناخية التى تضرب دولا عديدة حول العالم ومن ضمنها مصر.

ولفتت إلى أنه يوجد لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، ولجان سياسية وفنية وتنظيمية ومالية تستعد مبكرا للقمة عبر تقسيم الأدوار والمسؤوليات، كما يوجد لدى مصر 30 مشروعا فى موازناتها للتصدى لآثار تغير المناخ، منها مصرف بحر البقر وتبطين الترع وإجراءات حماية الشواطئ، وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ووسائل النقل الكهربائى.

وأضافت "فؤاد" أن قضية تغير المناخ ومواجهة تداعياتها وتحدياتها أمر لا يقتصر على وزارة البيئة وحدها ولكن يمتد ليشمل كافة الوزارات، حيث يتم مراعاة البعد البيئى فى المشروعات التنموية التى تقام حاليا على أرض مصر، مشيرة إلى أنه قبل قمة المناخ بناء على الاتفاقية، فإن الدولة المضيفة تجرى مؤتمر تحضيرى للقمة ينقسم لشقين، الأول يخص المشاورات على المستوى الوزارى لتقريب وجهات النظر والثانى خاص بالشباب، وكانت جلسة منتدى الشباب تمهيدا للشق الثانى قبل قمة المناخ.

وشددت وزيرة البيئة على أن مصر هى الدولة الوحيدة التى أجرت اجتماعا تحضيريا لمنتدى الشباب الرسمى، الذى سينعقد قبل القمة، حيث من المقرر أن ينعقد المنتدى الرسمى فى أكتوبر المقبل، قبل مؤتمر المناخ.