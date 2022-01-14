ملك إسبانيا ينقل تحياته إلى الرئيس السيسى.. ويثمن العلاقات التاريخية مع مصر

جدة - نرمين السيد - وأعقب ذلك عقد ملك إسبانيا اجتماعا مع السفير يوسف مكاوى، والذى نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الملك والشعب الإسبانى.

وأشاد السفير المصرى بالتاريخ الطويل للعلاقات المصرية الإسبانية التى طالما اتسمت بالتوافق والتعاون على جميع الأصعدة، مؤكدا حرص مصر على توطيد العلاقات الدبلوماسية والثنائية مع إسبانيا فى مختلف المجالات.

وأعرب السفير مكاوى عن تطلعه إلى العمل على دفع وتعميق أوجه التعاون بين البلدين، وتعزيز التواصل والتنسيق بينهما فى جميع المحافل الدولية.

وطلب الملك فيليبى السادس نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مثمنا العلاقات التاريخية الودية التى تربط بين البلدين، ومعربا عن تقديره لمصر كدولة محورية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واختتم الملك فيليبى السادس اللقاء بالإعراب عن أطيب تمنياته للسفير المصرى بالنجاح فى مهامه.