القومى للطفولة والأمومة يعزى فى وفاة السفير علاء رشدى

جدة - نرمين السيد - كما تقدم المجلس، لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، بخالص العزاء، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.
تقلد السفير علاء رشدى، العديد من المناصب منها مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
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