نجاح أول عملية استئصال ورم بالمخ لمسن بمستشفى سوهاج العام

جدة - نرمين السيد - وأضافت أن المريض كان يعانى من أعراض شديدة نتيجة هذا الورم، منها ضعف بالجانب الأيسر ونوبات تشنجات واضطرابات ذهنية وتم عمل جميع الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسى والتى أظهرت وجود ورم حميد فى المخ.

ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام إلى تمكن فريق طبى بقيادة الدكتور مؤمن أحمد علوان استشارى ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج العام، والدكتور إسماعيل أمين استشارى التخدير وطاقم تمريض العمليات من إجراء العملية بكفاءة ونجاح، منوها بأن تلك الجراحة الدقيقة، هى الأولى من نوعها بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة سوهاج.

يذكر أن هذه العملية الدقيقة هى الأولى من نوعها بمستشفى سوهاج العام وبالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة وهى نتاج للتجهيزات الحديثة التى تم دعم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بها، وكذلك رفع الكفاءة الفنية للأطقم الطبية بجميع المستشفيات.

ومن جانبها قدمت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الشكر والتقدير لإدارة المستشفى والطاقم الطبى، الذى شارك بإجراء الجراحة متمنية لهم مزيدا من التقدم والنجاح مقدرة جهودهم المبذولة لخدمة المرضى.

وأكدت أن مديرية الصحة بسوهاج تسعى جاهدة لدعم القطاع الصحى والمستشفيات بأحدث الأجهزة الحديثة والتجهيزات وتدريب الكوادر الطبية بصورة مستمرة، لرفع الكفاءة الفنية وتطوير الأداء مما يؤثر بالإيجاب على الخدمة المقدمة للمرضى.