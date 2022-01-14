لشتاء آمن .. الأزهر ينصح بغلق أجهزة التدفئة عند النوم

جدة - نرمين السيد - حذر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية من خطر أجهزة التدفئة فى الشتاء، وقال إن سيدنا رسول الله ﷺ حث على صيانة الأنفس والأموال والممتلكات من خطر الاحتراق؛ فقال ﷺ: "لا تتركوا النار فى بيوتكم حين تنامون". [متفق عليه].





وأضاف المركز يدخل فى النهى عن ترك النار موقدة عند النوم، غلق كل ما يخشى منه خطر الاحتراق، كأجهزة التدفئة الكهربائية، أو أجهزة تسخين المياه، ونحوها، وإن لم تكن هذه الأجهزة من جنس النار؛ قال الإمام النووى رحمه الله: "هذا -أى الحديث- عام تدخل فيه نار السراج، وغيرها، وأما القناديل المعلقة فى المساجد وغيرها فإن خيف حريق بسببها دخلت فى الأمر بالإطفاء". وعن أبى موسى رضى الله عنه، قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبى ﷺ، قال: "إن هذه النار إنما هى عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم" [ متفق عليه]، يقول الإمام ابن حجر رحمه الله فى شرح هذا الحديث: (فيه بيان حكمة النهى وهى خشية الاحتراق)..

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