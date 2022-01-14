وزيرة التعليم العالى الماليزية: مصر منارة للعلم والمعرفة

جدة - نرمين السيد - التقى رجائى نصر، سفير مصر فى ماليزيا، بالدكتورة نورعينى أحمد، وزيرة التعليم العالى الماليزية، لبحث سبل دفع التعاون المشترك فى مجال التعليم بين مصر وماليزيا والذى تعود جذوره التاريخية لأوائل عشرينات القرن الماضى عند تخرج أول دفعة من الطلاب الماليزيين من الأزهر الشريف، مؤكدا تشجيع مصر للطلاب الأجانب للدراسة بها من خلال المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى "ادرس بمصر"، فضلاً عن المزايا التفضيلية التى يتمتع بها نظام التعليم المصرى.





كما أكد السفير المصرى، أهمية الاستفادة من المنح الدراسية التى تقدمها وزارة التعليم العالى المصرية للجانب الماليزى، والمنح المقدمة من مؤسسة الأزهر الشريف، والعمل المشترك على تبادل المنح الدراسية بين البلدين وذلك لتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين. ومن جانبها، أشادت وزيرة التعليم العالى الماليزية بنظام التعليم بمصر، مؤكدةً أن مصر تمثل منارةً للعلم والمعرفة، متقدمةً نيابة عن حكومة بلادها بخالص الامتنان والتقدير للحكومة المصرية لرعايتها لمصالح الطلاب الماليزيين بمصر خصوصًا خلال جائحة كورونا، فضلاً عن المساهمات التعليمية والمنح الدراسية المقدمة للطلاب الماليزيين للدراسة بمصر، ومعربة عن تطلعها إلى العمل على تسهيل أية عقبات تواجه الطلاب المصريين بماليزيا فى إطار الحرص على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما فى الشق التعليمى.

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