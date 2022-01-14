إزالة أعمال بناء مقابر على قطعة أرض زراعية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وذكر حى وسط - فى بيان اليوم الجمعة - أنه تبين وجود أعمال بناء حوش مقابر على أراضى زراعية، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على مواد البناء.
وفى نفس السياق، شنت الإدارات المختصة بحى وسط حملات مكبرة على الأسواق والمحلات والكافيهات، أسفرت عن تغريم 5 محلات، لمخالفة الإجراءات الاحترازية، ورفع 60 حالة إشغال، و11 إعلانًا مخالفًا، ورفع كفاءة الإضاءة ببعض المناطق، وتقليم وتهذيب الأشجار والحدائق، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى.
وقال الحى إنه تم التنبيه على المنشآت بالالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق طبقًا لقرارات وزير التنمية المحلية، وذلك فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين، خصوصًا فى ظل جهود الحكومة، للحد من انتشار فيروس كورونا.
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