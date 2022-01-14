موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2022 للمستحقين وخطوات الاستعلام على معاش الضمان الاجتماعي

معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2022 الذي تتزايد تساؤلات الملايين من المواطنين حوله، من الأسر محدودة الدخل والأرامل والمطلقات وكبار السن وذوي الاحتياجات وكافة الفئات المستحقة للدعم، وذلك عن موعد صرف المعاش لشهر يناير 2022، لسد جميع متطلباتهم المعيشية وتحسين اقتصاد الأسرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لهذا نستعرض سوياً من خلال هذا المقال كافة التفاصيل عن موعد الصرف وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2022.

معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2022

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي عن حصول الفئات المستحقة للدعم المالي الشهري من معاش تكافل وكرامة، سوف يتم من خلال كروت ميزة بالرقم القومي والذي وصل عددهم لحوالي 3.8 مليون مستفيد، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، وذلك لشهر يناير الجاري 2022 خلال أيام الأسبوع وطوال 24 ساعة، كما يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي atm في جميع البنوك الحكومية والاستثمارية عبر بطاقة ميزة، بينما يتم الصرف أيضاً من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة بجميع المحافظات.

موعد صرف تكافل وكرامة للمستحقين بكارت ميزة

وأكدت نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لجميع المستحقين سوف يتم من خلال كارت ميزة.

وخصوصاً بعد تحديث قاعدة البيانات من خلال منظومة مميكنة تضم جميع أفراد الأسر المستحقة.

كما صرحت عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لجميع المستحقين.

بينما يتم الصرف بداية من يوم السبت المقبل الموافق 15 يناير 2022.

من خلال عدة وسائل لمنع تزاحم المواطنين والحفاظ على أمن وصحة الجميع.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة يناير 2022

وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الرابط الجديد للاستعلام عن تكافل وكرامة شهر يناير 2022، ويمكن الاستعلام من خلال بعض الخطوات البسيطة التاليــــة: