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محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون الأرضي، من المقرر أن تقوم شركة we بإتاحتها عبر موقعها الالكتروني، وذلك عن شهر يناير 2022، حيث يتم دفع فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر وهي أشهر يناير، وأبريل، يوليو، وأكتوبر، وعلى الرغم من قلة استخدام التليفون الأرضي في السنوات الأخيرة في اجراء المكالمات بين الأفراد، بسبب الموبايل، إلا أنه لا يمكن إغفال بأهمية الخط الأرضي في الحصول على الإنترنت المنزلي، حيث أنه عند طلب توصيل الانترنت المنزلي، لابد أن يكون لدي العميل رقم التليفون الأرضي الذي يريد ربط الانترنت المنزلي به.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022 وطرق سدادها

عملية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، يتم البحث عنها بشدة عبر محرك البحث جوجل مع بدء قيام شركة we برفع قيمة الفاتورة عبر موقعها الالكتروني، وعادة يتم إتاحة عملية الاستعلام عنها مع حلول منتصف الأشهر السابقة التي ذكرناه في الاعلى ويمكن الاستعلام عن الفاتورة من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

* الدخول على موقع فاتورة التليفون الأرضي.

* يتم اختيار كود المحافظة ثم كتابة رقم التليفون في المكان المخصص له.

* يتم الضغط على زر أظهر الفواتير.

* ستجد أمامك على الفور قيمة فاتورة التليفون.

كذلك يمكن الاستعلام عن الفاتورة من خلال الاتصال برقم 111 حيث يتم الرد عليك من خلال رسالة مسجلة على التليفون تعرض عليك مجموعة من الخدمات تختار منها معرفة فاتورة التليفون، ثم تقوم بكتابة كود المحافظة ثم رقم التليفون، حيث تعرض لك قيمة الفاتورة في رسالة مسجلة.

كذلك فقد أتاحت الشركة المصرية للاتصالات we سداد فاتورة التليفون سواء من خلال الموقع الالكتروني للشركة كما هو موضح بالصورة الآتية، حيث يتم الضغط على السداد الالكتروني ويقوم العميل بإنشاء حساب خاص به على الموقع واتباع التعليمات الخاصة.

كما يمكن سداد الفاتورة في سنترال أو منافذ الدفع الالكتروني سواء فوري أو ضامن أو غيرها من المنافذ.

وبهذا يكون قد قدمنا لكم من خلال تلك المقالة كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022 وكيفية السداد سواء كان الكترونياً أو بالطرق العادية، مع ملاحظة بأن الشركة تعطي مدة سماح للسداد.