/672396/مشكلة-في-القلب-تبعد-ثلاثي-الجابون-عن-مواجهة-غانا-في-أمم-إفريقيا

كشف الاتحاد الجابوني لكرة القدم، عن سبب غياب قائد المنتخب أمام غانا بالرغم من تعافية من فيروس كورونا، بيير أوباميانج، في بيانًا رسميًا حول سبب غياب المهاجم بيير إيميريك أوباميانج عن مباراة اليوم ضد منتخب غانا، في كأس أمم إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ولم يشارك لاعب آرسنال في مباراة الجابون في الجولة الأولى من دور مجموعات أمم إفريقيا أمام جزر القمر بسبب معاناته من فيروس كورونا.

سبب غياب ثلاثي الجابون

وقال الاتحاد الجابوني في بيان رسمي: "وفقًا للجنة الطبية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لا يمكن للثلاثي بيير إيميريك أوباميانج، أكسيل ميي وماريو ليمينا المشاركة في تلك المباراة بعد تعافيهم للتو من كورونا".

وأضاف: "أظهرت الفحوصات الخاصة باللاعبين الثلاثة وجود مشاكل في القلب، لم يرغب الكاف في المخاطرة".

ورغم تعافِ أوباميانج من فيروس كورونا وعودته إلى التدريبات في اليومين الماضيين، إلا إنه لم يكن مدرجًا في قائمة المنتخب لمباراة الليلة.

تشكيلة الجابون أمام غانا:

حراسة المرمى: أومونوم.

خط الدفاع: تورك - مانجا - جونيور أكو

خط الوسط: سيرجي جونيور - بوكو - كانجا - أوتشانجا - أوبيانج

خط الهجوم: بوانجا - بوبيندزا

المغرب تضرب غانا بهدف صاروخي

حقق منتخب المغرب الفوز على نظيره غانا بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وتبادل الفريقين الهجمات خلال الشوط الأول، وظهر كلاً منها بشكل جيد حيث يريد المنتخبات تحقيق الفوز، في أول المباريات من أجل إنطلاقة قوية .

ومع بداية الشوط الثاني هاجم المغرب مرمى غانا بقوة، وأستطاع أن يهدد مرماهم في أكثر من كرة، حتى نجح المنتخب المغربي في التسجيل عن طريق سفيان بوفال في الدقيقة 83 بتوصيبه صاروخية على يمين حارس غانا.

منتخب الجابون يفوز على جزر القمر بهدف

حقق منتخب الجابون الفوز على نظيره جزر القمر بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وسيطر منتخب الجابون على معظم مجريات المباراة وهدد مرمى جزر القمر في الكثير من الهجمات، بينما لم يقدم منتخب جزر القمر مردود جيد على المستوى الهجومي.

وسجل أرون بويندزا هدف الجابون الوحيد في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ولم يستطيع جزر القمر على العودة في النتيجة.

وبتلك النتيجة يحصد منتخب الجابون 3 نقاط في أول مباراة له، ليعادل المغرب في النقاط بعدما تفوق أسط أطلس على غانا بهدف نظيف.