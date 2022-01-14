التعليم تعلن عن انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي غدًا

/672397/التعليم-تعلن-عن-انطلاق-امتحانات-الصف-الرابع-الابتدائي-غدا

يشهد غدا السبت انطلاق امتحانات نصف العام والتي تبدأ، رسميا في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، وذلك وفقا لـ جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي المعتمد رسمياً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

دوت الخليج



التعليم تعلن رسميا موعد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي

ووفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم، نستعرض في السطور التالية جدول امتحانات نصف العام لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي:

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

السبت 15 يناير 2022 :

اللغة العربية ساعتين ونصف + التربية الدينية ساعة ونصف

الاحد 16 يناير 2022 : علوم ساعة ونصف + مهارات مهنية ساعة ونصف

الاثنين 17 يناير 2022 : دراسات ساعة ونصف + ICT ساعة ونصف

الثلاثاء 18 يناير 2022 : اللغة الانجليزية ساعة ونصف

الاربعاء 19 يناير 2022 : اجازة من الامتحانات بمناسبة عيد الغطاس للاخوة المسيحيين

الخميس 20 يناير 2022 : رياضيات ساعة ونصف

تأجيل تدريس اجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي

وزير التربية والتعليم: لا يوجد حذف او إطلاع في مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي

وتجدر الاشارة إلى أن وزير التربية والتعليم قد وجه سابقا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة عاجلة لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم.

وجاء في الرسالة: لا يوجد حذف او إطلاع في مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي.. ان ما لم يتم دراسته من محتوى الترم الأول في العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي، سوف يتم استكمال دراسته بالتسلسل الطبيعي بعد إجازة منتصف العام.. بالنسبة لباقي مواد الصف الرابع الابتدائي، سيمتحن الطلاب في منهج الترم الاول كاملاً.

بداية التيرم الثاني للصف الرابع الابتدائي

هذا واعلن الدكتور طارق شوقي عن انتهاء منهج الرياضيات للرابع الابتدائي عند نهاية الدرس التاسع منن الوحدة السابعة.

ولفت شوقي إلى ان التيرم الثاني سيبدأ بالدروس من ١٠ الي ١٦ بالوحدة السابعة ثم الوحدة الثامنة كاملا وبذلك يكون عدد الدروس المتبقية من ١٢ – ١٤ درس “أى شهر تقريبا”.