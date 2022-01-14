شوقى علام: الفتوى الرشيدة لا تنفصل عن الواقع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن دار الإفتاء المصرية مؤسسة إسلامية عريقة، أنشئت منذ أكثر من 125 عامًا، وبالتحديد فى سنة 1895م، وهى فى طليعة المؤسسات الدينية الوسطية التى تُعنى بالمستجدات والنوازل، وعملها ونشاطها لا يقتصر على الشأن المحلي، بل يخدم المسلمين فى جميع أنحاء العالم، بما تمتلكه من ميراث كبير فى الفتاوى التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعى.





جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج نظرة مع الإعلامى حمدى رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا أن الفتوى الرشيدة لا تنفصل عن الواقع، حيث إن تنزيل الأحكام الشرعية وتطبيقها على واقع الناس أمر دقيق، لا بد معه من إدراك الواقع، والإحاطة به، من خلال منظومة كاملة من العلوم، وتحرى الواقع الاجتماعى والفكرى، ومعرفة عالم الأشياء والأشخاص والأحداث والأفكار، وعلاقات تلك العوالم بعضها بالبعض، فمن كان معزولًا عن الواقع، أو لا يتابعه، أو يتابعه بصورة سطحية، فإن فهمه للشرع الشريف سيكون فى المقابل منقوصًا ومشوَّهًا.

ولفت المفتى، النظر إلى أن منصب الفتوى منصب خطير، وبالعناية جدير، فإن المفتى موقع عن رب العالمين، وخليفة الأنبياء والمرسلين، وحاجة الناس إلى الفتوى لا تكاد تنفك عن حاجتهم إلى حفظ الكليات الخمس، فقد تكون سبيلًا ومقدمة يتوقف عليها حفظ هذه الكليات، كما أنها تعين المسلم على أداء التكاليف الشرعية على الوجه الصحيح، لا سيما فى مسائل النكاح والطلاق التى يترتب على عدم الاستفتاء فيها الإثم العظيم.

وأكد أن التحديات التى تمر بها الأمة الإسلامية اليوم تؤكد شموخ الإفتاء ومكانة الفتوى وعظم مسؤوليتها، فشهد عصرنا الراهن تطورات كثيرة فى جميع المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو الأمر الذى نشأ عنه الكثير من المستجدات والقضايا التى لم تكن موجودة من قبل.

وشدد على أن اللجوء للمتخصصين وأهل العلم أمر حثت عليه الشريعة الإسلامية ودعت إليه، وذلك تأكيدًا على دور العلم والتخصص فى حياة الناس وصلاح المجتمعات، وهذا ما تقوم به دار الإفتاء، فتستعين بالمتخصصين كل فى تخصصه، لضمان أن تخرج الفتوى على أساس علمى مؤصل مبنى على تصور صحيح مرتبط بالواقع كما حدث مثلًا -على سبيل المثال لا الحصر- العام الماضى فى مسألة صوم رمضان فى ظل جائحة كورونا.

وعن طبيعة العمل داخل دار الإفتاء قال، إن العمل داخل الدار عمل مؤسسى جماعى وتشاركى يتعاون فيه الباحثون مع أمناء الفتوى فى تناغم لأداء العمل المطلوب.

وأثنى مفتى الجمهورية على جميع المفتين الرسميين الذين تولوا شرف قيادة الدار على مر العصور منذ إنشائها، بل قبل ذلك بكثير منذ أيام الصحابة الكرام، فقد عدَّ أحد الباحثين فى التاريخ الإسلامى بداية الإفتاء المصرى من عهد الصحابى الجليل المفتى عقبة بن عامر، وخص بالذكر بعض المفتين كالشيخ محمد نجيب المطيعى، وكذلك الإمام محمد عبده معتبرًا إياه بأنه رجل إصلاحى وجهبذ وسابق عصره، فقد قدَّم العديد من المقترحات لبعض القضايا الشائكة التى ظهر قدرها بعد وفاته بسنوات.

واستعرض التطور الملحوظ فى التحول الرقمى داخل دار الإفتاء المصرية والذى يعين على إيصال رسالتها إلى كل مكان من خلال تطبيقات ووسائل إلكترونية متعددة تسهل البحث ومتابعة ما يتعلق بالشأن الإفتائى.

وأكد أن تزايد الطلب على الفتوى الرسمية لا يعنى وجود مشكلة عند الناس فى الحلال والحرام، بل يدل على مدى ثقة الناس بدار الإفتاء المصرية وعلمائها، فالمستفتى يريد أن يطمئن ويريد من يأخذ بيده، حيث إن أغلب الفتاوى تدور حول الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وكذلك الرضاع والعدة والمواريث، وتمنى أن يسود تحرى الكسب الحلال وكذلك الحفاظ على المال العام وصون العلاقات الأسرية والعائلية وعلاقات الجيرة بصورة كبيرة وبنفس درجة تحرى مسائل العبادات والأحوال الشخصية، حتى يتحقق الاستقرار المجتمعى واقعيًّا.