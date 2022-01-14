البابا تواضروس يستقبل عددا من الأساقفة والمطارنة للتهنئة بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، مساء اليوم الجمعة، الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوى لإيبارشية أسوان، الذى قدم التهنئة لقداسته بعيد الميلاد المجيد، كما قدم تقريرًا عن الخدمة الرعوية فى إيبارشية أسوان.





كما استقبل قداسة البابا تواضروس، الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، قدم نيافته التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد. واستقبل البابا تواضروس، أيضَا الأنبا تكلا أسقف دشنا، الذى قدم التهنئة لقداسته بعيد الميلاد المجيد. وأيضَا استقبل قداسة البابا تواضروس، الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات، وقدم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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