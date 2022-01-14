مضاعفة الحكومة تمويل المشروعات الصغيرة في الصعيد 5 أضعاف.. اعرف التفاصيل

يواصل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، جهوده لزيادة التمويلات المقدمة لمحافظات الوجه القبلي "الصعيد"، في إطار رؤية الحكومة لدعم الشباب لتدشين مشروعات خاصة بهدف التوسع في عمليات التوظيف المعتمدة على المشروعات الصغيرة.

وخلال السنوات السبع الماضية ارتفعت تمويلات المشروعات الصغيرة لمحافظات الصعيد بنسبة 44% خلال الفترة من أول يوليو 2014 وحتى 31 مايو 2021 والتي بلغت تمويل 32.3 مليار جنيه وفق تقرير صادر عن جهاز تنمية المشروعات بعنوان "7 سنوات استقرار وتنمية" وكشف جهاز تنمية المشروعات في وقت سابق، عن تضاعف حجم التمويل المنصرف منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسئولية، حيث أتاح الجهاز 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولي الرئيس المسئولية.

وأشار التقرير، إلى أنه تم تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل، كما قام بضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب أتاحت حوالي 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات.

وأوضح التقرير أن الجهاز وفر منحا خلال نفس الفترة بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية، والتنمية المجتمعية، استفادت منها كافة المحافظات ،وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية ،وشملت تطويرا للعديد من المناطق العشوائية