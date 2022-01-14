/672399/حروق-شديدة-إصابة-أمين-شرطة-بعد-اصطدام-دراجته-بأخرى-في-بنها

شهد اليوم الجمعة اصابة أمين شرطة بحروق شديدة في حادث تصادم دراجتين ناريتين إثر اشتعال النيران بهما بمطلع الطريق الإقليمي في بنها.

دوت الخليج

وتقوم أجهزة الأمن بتكثيف جهودها للعثورعلى اثنين آخرين كانا يستقلان إحدى الدراجتين بعدما قفزا في الرياح التوفيقي بعد اشتعال النيران بهما.

إصابة أمين شرطة بعد اصطدام دراجته بأخرى في بنها

وتم نقل أمين الشرطة المصاب إلى مستشفى بنها العام كما نقل الدراجتين المحترقتين إلى مركز شرطة بنها، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار فخري خير المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.

تفاصيل الحادث

تم اصطدام دراجة نارية يقودها أمين شرطة بدراجة أخرى يقودها مجهولان وعقب اصطدامها اشتعلت النيران بالدراجات، ما أسفر عن إصابة أمين الشرطة بحروق شديد، وقام الاخرين بالهرب.

تجدر الاشارة إلى إدلاء المتهم بالاعتداء على شدوى الحضري أبنة حارس مرمى منتخب مصر السابق،مدرب حراس المنتخب الوطن، عضام الحضري، وصديقيها بالشيخ زايد بأقواله إلى جهات التحقيق في الجيزة.

واوضح المتهم" حارس أمن الكمباوند" تفاصيل الواقعة قائلا:" أن ابنة مدرب حراس المنتخب الوطني جرحت كرامته بألفاظ خادشة للحياء، كما ان صديقيها تعدى عليه بالضرب".

المتهم بالتعدي على شدوى الحضري:قامت بإهانتي وتهديدي بألفاظ خادشة للحياء

ونوه المتهم انه كان ينفذ التعليمات بشأن عدم وقوف سيارات أمام المكان، حيث ان بداية الأمر لم يشعهد أي تطاول على ابنة الحضري وصديقيها،ولكن قامت بالإهانة والتهديد بألفاظ خادشة للحياء والتعدي بالضرب من شخص كان بصحبتها.

وأكمل المتهم انه كان يدافع عن نفسه بعد أن بدأ صديقها برفع يده علىيه بالضرب، الامر الذي جعله يتدخل لحفظ كرامته أمام زملائه والعاملين في المكان.

واختتم المتهم بالتعدي على شدوى الحضري:" شتمتني وجت علي كرامتي.. هو انا علشان غلبان مدافعش عن نفسي".