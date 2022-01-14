المفتى: الشماتة وتمنى العذاب لمن مات ليس من خلق الأسوياء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الشماتة وتمنى العذاب لمن مات، ليس من خُلق الأسوياء، بل هو خُلق مذموم على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كان حريصًا على نجاة جميع الناس من النار.





جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق على فضائية "صدى البلد"، تعليقًا على إظهار البعض الشماتة على بعض المشاهير من الإعلاميين والفنانين والسياسيين، مضيفًا أن الموت مصيبة كما قال الله عز وجل "فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ"، وعند المصائب يجب الاعتبار والاتعاظ لا الفَرَح والسرور، فالشماتة والفرح بما ينزل بالغير من المصائب والابتلاءات التى تقع للغير ومنها الحوادث والموت، من الأخلاق الذميمة والصفات القبيحة التى ينبغى للمسلم ألا يتصف بها، كما أنها تتنافى مع المودة والرحمة التى يفترض وجودهما بين المسلمين، فإنَّ من أخلاقهم أن يتألم بعضهم لبعض، ويفرح بعضهم لفرح البعض الآخر.

وشدد مفتى الجمهورية على أن الشماتة ليست خُلُقًا إنسانيًّا ولا دينيًّا، والشامت بالموت سيموت كما مات غيره، فالعاقل هو الذى لا يشمت بما ينزل بغيره من المصائب، لأنَّ سُنَّة الله الجارية فى خَلْقه أنَّ الأيام تدور، فلا يدوم لأحد حزن ولا يستمر لأحد سرور.

ولفت النظر إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى طى صفحة الخلاف فى الرؤى والعقائد خصوصًا عند موت المخالف، فقد مرت بالنبى صلى الله عليه وسلم جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودى! فقال: أَلَيْسَتْ نَفْسًا.

وأوضح مفتى الجمهورية أن الشماتة والتشفِّى فى المُصاب الذى يصيب الإنسان أيًّا كان أمر مخالف للأخلاق النبوية الشريفة والفطرة الإنسانية السليمة، وكذلك التعليق على مصائر العباد الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى ليس من صفات المؤمنين، ولا من سمات ذوى الأخلاق الكريمة.

وتابع: والموت ليس مناسبةً ولا فرصة للشماتة ولا لتصفية الحسابات، بل هو مناسبة للعظة والاعتبار، فإن لم تُسعفْكَ مكارم الأخلاق على بذل الدعاء للميت والاستغفار له، فلتصمت ولتعتبر، ولتتفكر فى ذنوبك وما اقترفته يداك وجناه لسانك، ولا تُعيِّن نفسك خازنًا على الجنة أو النار، فرحمة الله عز وجل وسعت كل شىء.

وأكد أن الشماتة فى الموتى والمصابين المخالفين فى الرؤى والفكر والعقيدة لا يساندها أى نص شرعى، وهى سلوك خارج عن نطاق الشهامة المصرية، بل هى فكر وافد على المجتمع، والدين منه برىء.