محافظة دمياط : مواصلة الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - شنت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة دمياط حملات متتالية على مدار الأسبوع، استهدفت المرور على المطاعم والكافيتريات والمقاهى والمنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة التدابير التى أعلنتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنها مواعيد غلق المحال، ولالتزام بارتداء الكمامة.





وذكر بيان صادر من المحافظة اليوم الجمعة، أن تلك الجهود أسفرت عن توقيع غرامات فورية تجاه المخالفين وغلق وتشميع المنشآت المخالفة لتلك الإجراءات. يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط الدكتورة منال عوض فى هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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