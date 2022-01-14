الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن «طقس أسبوع قادم»

جدة - نرمين السيد - وشددت الهيئة فى بيان لها، على أنه يسود طقس بارد نهارا على شمال البلاد شديد البرودة ليلا، كما تنشط الرياح على معظم المناطق، ليزيد من الإحساس ببرودة الطقس خاصة فى الصباح الباكر.
كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل تدريجيا كلما تقدمت إلى الداخل.
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