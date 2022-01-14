رئيس جامعة عين شمس يشهد ختام المؤتمر السنوى لقسم الطب الطبيعى (صور)

جدة - نرمين السيد - حضر فعاليات المؤتمر الدكتور محمود الطيب رئيس جامعة حلوان الأسبق، والدكتورة منى السباعى رئيس قسم الطب الطبيعى ورئيس المؤتمر، ولفيف من الخبراء والباحثين والمتخصصين فى المجال من مصر والدول العربية والأجنبية، من بينها السعودية، الدانمارك، الصين، إيطاليا، أمريكا، إنجلترا، فضلاً عن إقامة معرض على هامش المؤتمر، بمشاركة عدد من شركات الأدوية وشركات الأجهزة الطبية والتأهيلية.

ناقش المؤتمر، الذى استمر على مدار يومين، الجديد فى مجال الطب الطبيعى والتأهيل، كما قدم الفرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين، من خلال أبحاثهم المتنوعة، إلى جانب تسليط الضوء على الجديد فى علاج مرضى الإعاقات الحركية وغيرها من الإعاقات؛ بما يحسن القدرة الوظيفية للمريض ويساعد فى تجاوز صعوبات الحركة.

يذكر أن المؤتمر منح 36 ساعة للتعليم الطبى المستمر معتمدة من الرابطة الأمريكية، كما سبقه إقامة ثلاث ورش عمل متخصصة حول الموجات الصوتية التشخيصية للأعصاب والمفاصل والعضلات وأخرى حول حقن المفاصل، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.