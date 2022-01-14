تاج الدين: موجة كورونا الحالية بسيطة وأعراضها تتشابه مع الإنفلونزا «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن موجة كورونا الحالية، الأعراض فيها بسيطة فى معظم الحالات، مشيرا إلى أن العدوى أصبحت أكثر بين العائلات والأسر.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذى يذاع على فضائية "dmc"، أوضح تاج الدين أن أعراض موجة كورونا الحالية بسيطة ومتشابهة بالإنفلونزا الموسمية، ولكنها فى كل الحالات مازالت موجودة، كما أن حالات الإصابة بالجهاز الهضمى أصبحت أقل بكثير.

وأشار مستشار الرئيس إلى أن هناك الآن خليطا من الإصابات بحالات كورونا والإنفلونزا الموسمية، وكلاهما التهابات فيروسية معدية، مبينا أنه يجب أن نحتاط فى كلتا الحالتين.

وتابع: "يجب أن نتعامل مع الحالة فى أى إصابة بحيطة وحذر فى كل الحالات، لأن الشبه بين كل الإصابات أصبح كبيرا، إلا إذا كان الشخص مخالط بمريض كورونا، إلا أن الـ pcr قد يكون إيجابيا بنسبة كبيرة، بسبب الاشتباه الكبير بين الإصابتين".

ولفت تاج الدين إلى أن بعض الأدوية التى يحصل عليها البعض لعلاج الإنفلونزا، قد يكون لها تأثير على مكونات الدم أو الكلى، وخاصة تلك التى يحصل فيها الإنسان على أكثر من مركب فى حقنة واحدة، لأن الطبيب هو الذى يحدد ما الذى يجب أن يحصل عليه الشخص.

ونوه مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية أن حالات الأمراض المزمنة، خاصة الأمراض الصدرية والقلب، يجب أن يحصلوا على اللقاح فورا.

وأكد تاج الدين أن توفير اللقاحات للمصريين كانت ملحمة حقيقية، لأن تنوعها تطلب مجهودا استثنائيا، وهناك جرعات كافية لتطعيم الفئات التى تحتاج للقاح، ومن مر عليه 6 أشهر على آخر جرعة يمكنه الحصول على الجرعة التعزيزية، وذلك هو العامل المساعد فى تخفيف حدة المرض فى مصر.