صحة قنا : تشغيل العناية المركزة بمستشفى فرشوط المركزى

وقال وكيل الوزارة، فى بيان اليوم، إن المبنى الجديد بالمستشفى والمكون من 5 طوابق يضم 164 سريرا منهم 34 سرير عناية مركزة و126 سرير داخلى وأن المبنى الجديد قد بدأ تدريجيا فى استقبال المرضى عقب نقل الأجهزة والمعدات به.
ومن جانبه، أكد الدكتور ضياء الدين محمد، مدير مستشفى فرشوط المركزى، أن المبنى الجديد قد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمستلزمات وشبكة غازات متكاملة مما يسهم فى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ورفع العناء عنهم.
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