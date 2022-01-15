صحة قنا : تشغيل العناية المركزة بمستشفى فرشوط المركزى

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجى تاوضروس، اليوم الجمعة، بدء تشغيل العناية المركزة بمستشفى فرشوط المركزى بقوة 11 سريرا و16 سرير عناية مركزة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك بالمبنى الجديد بمستشفى فرشوط المركزى.





وقال وكيل الوزارة، فى بيان اليوم، إن المبنى الجديد بالمستشفى والمكون من 5 طوابق يضم 164 سريرا منهم 34 سرير عناية مركزة و126 سرير داخلى وأن المبنى الجديد قد بدأ تدريجيا فى استقبال المرضى عقب نقل الأجهزة والمعدات به.

ومن جانبه، أكد الدكتور ضياء الدين محمد، مدير مستشفى فرشوط المركزى، أن المبنى الجديد قد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمستلزمات وشبكة غازات متكاملة مما يسهم فى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ورفع العناء عنهم.