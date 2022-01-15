/672401/كأس-أمم-أفريقيا-الجابون-تخطف-التعادل-أمام-غانا-في-اللحظات-الأخيرة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكنت الجابون أن تخطف التعادل في اللحظات الأخيرة ولك بعدما كانت متأخرة في النتيجة بهدف نظيف منذ منتصف الشوط الأول وحتى مطلع الدقيقة 89.

وتقد أندريه أيو لغانا بالهدف الأول في الدقيقة 18 وظلت المباراة حتى الدقائق الأخيرة وظن الجميع أن غانا سوف تحقق الفوز الأول في البطولة حتى تعادلت الجابون في الدقيقة 89 لتضمن وصافة المجموعة.

كأس أمم أفريقيا

وبذلك النتيجة تتصدر المغرب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط ثم الجابون بـ 4 نقاط وتأتي غانا ثالثا برصيد نقطة واحدة وتتزيل جزر القمر المجموعة بصفر نقاط.

وتلعب الجابون أمام المغرب في المباراة القادمة على صدارة المجموعة بينما تحتاج غانا الفوز من أجل التأهل ثانيا أو ثالثا على أقصى تقدير.

مشكلة في القلب تبعد ثلاثي الجابون عن مواجهة غانا في أمم إفريقيا

كشف الاتحاد الجابوني لكرة القدم، عن سبب غياب قائد المنتخب أمام غانا بالرغم من تعافية من فيروس كورونا، بيير أوباميانج، في بيانًا رسميًا حول سبب غياب المهاجم بيير إيميريك أوباميانج عن مباراة اليوم ضد منتخب غانا، في كأس أمم إفريقيا.

ولم يشارك لاعب آرسنال في مباراة الجابون في الجولة الأولى من دور مجموعات أمم إفريقيا أمام جزر القمر بسبب معاناته من فيروس كورونا.

سبب غياب ثلاثي الجابون

وقال الاتحاد الجابوني في بيان رسمي: "وفقًا للجنة الطبية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لا يمكن للثلاثي بيير إيميريك أوباميانج، أكسيل ميي وماريو ليمينا المشاركة في تلك المباراة بعد تعافيهم للتو من كورونا".

وأضاف: "أظهرت الفحوصات الخاصة باللاعبين الثلاثة وجود مشاكل في القلب، لم يرغب الكاف في المخاطرة".

ورغم تعافِ أوباميانج من فيروس كورونا وعودته إلى التدريبات في اليومين الماضيين، إلا إنه لم يكن مدرجًا في قائمة المنتخب لمباراة الليلة.

تشكيلة الجابون أمام غانا:

حراسة المرمى: أومونوم.

خط الدفاع: تورك - مانجا - جونيور أكو

خط الوسط: سيرجي جونيور - بوكو - كانجا - أوتشانجا - أوبيانج

خط الهجوم: بوانجا - بوبيندزا