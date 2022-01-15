بدر بانون يوضح حقيقة إصابته بمشاكل في القلب «صور»

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تحدث بدر بانون، لاعب النادي الأهلي ومنتخب المغرب لأول مرة بعد أنباء إصابته بمشاكل في القلب عقب الإصابة بفيروس كورونا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت بعض الصف قد نشرت أن بدر بانون سيبتعد عن الملاعب لمدة 8 أشهر بسبب مضاعفات في القلب بعد إصابته الأخيرة مع منتخب المغرب بفيروس كورونا، ليخرج اللاعب عن صمته من أجل توضيح الحقائق.

وكتب بدر بانون عبر ستوري "انستجرام": "ليس من عادتي أن أقوم بتنزيل تفسيرات حول الإشاعات ولكن أود أن أقول أن كل ما يروج له في الصفحات من أخبار حول صحتي ليس له أي أساس من الصحة الحمد لله".

بدر بانون

وتابع "فبسبب إصابتي لفيروس كورونا مرتين في فترات متقاربة من الزمن خلقت مضاعفات تتطلب فقط راحة وعدم بذل أي مجهودات لمدة تتراوح تقريبا ما بين ثلاث وخمس أسابيع بإذن الله".

وواصل "المرجو من الصفحات والصحافة المحترمة عدم نشر أخبار دون التأكد من صحتها لأن مثل هذه الأخبار تسبب مخاوف وهلع بالنسبة للعائلة والمقربين".

واختتم "أتمنى تفهم الأمر من احترامي للجميع دون أن أنسى شكر الجميع على تفقدهم لصحتي وسؤالهم عني وأعتذر عن عدم قدرتي للدر على جميع الرسائل".

مشكلة في القلب تبعد ثلاثي الجابون عن مواجهة غانا في أمم إفريقيا

كشف الاتحاد الجابوني لكرة القدم، عن سبب غياب قائد المنتخب أمام غانا بالرغم من تعافية من فيروس كورونا، بيير أوباميانج، في بيانًا رسميًا حول سبب غياب المهاجم بيير إيميريك أوباميانج عن مباراة اليوم ضد منتخب غانا، في كأس أمم إفريقيا.

ولم يشارك لاعب آرسنال في مباراة الجابون في الجولة الأولى من دور مجموعات أمم إفريقيا أمام جزر القمر بسبب معاناته من فيروس كورونا.

سبب غياب ثلاثي الجابون

وقال الاتحاد الجابوني في بيان رسمي: "وفقًا للجنة الطبية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لا يمكن للثلاثي بيير إيميريك أوباميانج، أكسيل ميي وماريو ليمينا المشاركة في تلك المباراة بعد تعافيهم للتو من كورونا".

وأضاف: "أظهرت الفحوصات الخاصة باللاعبين الثلاثة وجود مشاكل في القلب، لم يرغب الكاف في المخاطرة".

ورغم تعافِ أوباميانج من فيروس كورونا وعودته إلى التدريبات في اليومين الماضيين، إلا إنه لم يكن مدرجًا في قائمة المنتخب لمباراة الليلة.

تشكيلة الجابون أمام غانا:

حراسة المرمى: أومونوم.

خط الدفاع: تورك - مانجا - جونيور أكو

خط الوسط: سيرجي جونيور - بوكو - كانجا - أوتشانجا - أوبيانج

خط الهجوم: بوانجا - بوبيندزا