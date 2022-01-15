/672407/التشكيل-المتوقع-لمنتخب-مصر-لمواجهة-غينيا-بيساو-مفاجآت-بالجملة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن خلال الأخبار المنتشرة بعد تسريب تشكيل منتخب مصر خلال الدقائق الماضية تبين وجود عبد الله السعيد أساسيا بجانب عودة عمرو السولية، مع عدم البدء بأحمد سيد زيزو أفضل لاعب في مباراة نيجيريا الماضية.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عبد الله السعيد، محمد النني، عمرو السولية

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد

تشكيل منتخب مصر المتوقع

وتقام مباراة مصر أمام غينيا بيساو غدا ً السبت في تمام التاسعة مساء وبتعليق علي محمد علي.

بدر بانون يوضح حقيقة إصابته بمشاكل في القلب «صور»

تحدث بدر بانون، لاعب النادي الأهلي ومنتخب المغرب لأول مرة بعد أنباء إصابته بمشاكل في القلب عقب الإصابة بفيروس كورونا.

ة مع منتخب المغرب بفيروس كورونا، ليخرج اللاعب عن صمته من أجل توضيح الحقائق.

وكتب بدر بانون عبر ستوري "انستجرام": "ليس من عادتي أن أقوم بتنزيل تفسيرات حول الإشاعات ولكن أود أن أقول أن كل ما يروج له في الصفحات من أخبار حول صحتي ليس له أي أساس من الصحة الحمد لله".

بدر بانون

وتابع "فبسبب إصابتي لفيروس كورونا مرتين في فترات متقاربة من الزمن خلقت مضاعفات تتطلب فقط راحة وعدم بذل أي مجهودات لمدة تتراوح تقريبا ما بين ثلاث وخمس أسابيع بإذن الله".

وواصل "المرجو من الصفحات والصحافة المحترمة عدم نشر أخبار دون التأكد من صحتها لأن مثل هذه الأخبار تسبب مخاوف وهلع بالنسبة للعائلة والمقربين".

واختتم "أتمنى تفهم الأمر من احترامي للجميع دون أن أنسى شكر الجميع على تفقدهم لصحتي وسؤالهم عني وأعتذر عن عدم قدرتي للدر على جميع الرسائل".

مشكلة في القلب تبعد ثلاثي الجابون عن مواجهة غانا في أمم إفريقيا

كشف الاتحاد الجابوني لكرة القدم، عن سبب غياب قائد المنتخب أمام غانا بالرغم من تعافية من فيروس كورونا، بيير أوباميانج، في بيانًا رسميًا حول سبب غياب المهاجم بيير إيميريك أوباميانج عن مباراة اليوم ضد منتخب غانا، في كأس أمم إفريقيا.

كأس أمم أفريقيا

ولم يشارك لاعب آرسنال في مباراة الجابون في الجولة الأولى من دور مجموعات أمم إفريقيا أمام جزر القمر بسبب معاناته من فيروس كورونا.