خالد الغندور يسخر من كارلوس كيروش.. أبو جبل يشارك بدلاً من أكرم توفيق.. تفاصيل

/672408/خالد-الغندور-يسخر-من-كارلوس-كيروش-أبو-جبل-يشارك-بدلا-من-أكرم-توفيق-تفاصيل

سخر خالد الغندور نجم الزمالك السابق من كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قبل مباراة غينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث خالد الغندور عبر "كورة كان" "بالنسبة لكارلوس كيروش ومعتقداته سيشارك محمد أبو جبل في مركز الظهير الأيمن بدلاً من أكرم توفيق المصاب بالرباط الصليبي، أما عن مصطفى محمد فسيشارك في مركز الظهير الأيسر ويبتعد عن الهجوم".

وتابع "أما عن محمد صلاح فسيتواجد في مركز خط الوسط بجانب محمد النني، ولابد أن يقوم كارلوس كيروش بإشراك كل لاعب في مركزة الحقيقي دون تأليف".

وواصل "التشكيل المتوقع للمباراة القادمة لابد أن يكون كالتالي، وإذا لم يحدث فيرحل فوراً بعد نهاية مباراة غينيا بيساو".

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد حمد الونش، أحمد حجازي، أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: رمضان صبحي، مصطفى محمد، محمد صلاح

واختتم "إذا كان عمرو السولية في كامل جاهزيته البدنية فلابد أن يشارك ومرموش حصل على فرص عديدة ويجب أن يشارك رمضان صبحي، وتريزيجية احتياطيا حتى عودة مستواه بسبب الإصابة".

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو.. مفاجآت بالجملة

يستعد منتخب مصر لملاقاة غينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس أمم أفريقيا 2021.

ومن خلال الأخبار المنتشرة بعد تسريب تشكيل منتخب مصر خلال الدقائق الماضية تبين وجود عبد الله السعيد أساسيا بجانب عودة عمرو السولية، مع عدم البدء بأحمد سيد زيزو أفضل لاعب في مباراة نيجيريا الماضية.

خالد الغندور

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عبد الله السعيد، محمد النني، عمرو السولية

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد

تشكيل منتخب مصر المتوقع

وتقام مباراة مصر أمام غينيا بيساو غدا ً السبت في تمام التاسعة مساء وبتعليق علي محمد علي.

بدر بانون يوضح حقيقة إصابته بمشاكل في القلب «صور»

تحدث بدر بانون، لاعب النادي الأهلي ومنتخب المغرب لأول مرة بعد أنباء إصابته بمشاكل في القلب عقب الإصابة بفيروس كورونا.

ة مع منتخب المغرب بفيروس كورونا، ليخرج اللاعب عن صمته من أجل توضيح الحقائق.

وكتب بدر بانون عبر ستوري "انستجرام": "ليس من عادتي أن أقوم بتنزيل تفسيرات حول الإشاعات ولكن أود أن أقول أن كل ما يروج له في الصفحات من أخبار حول صحتي ليس له أي أساس من الصحة الحمد لله".