سمية الخشاب في حبر سري: من وقت ما شيلت طحالي وأنا دمي بقى خفيف

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حلت الفنانة سمية الخشاب ضيفة على قناة القاهرة والناس، وذلك من خلال الجزء الثاني من حلقتها مع برنامج حبر سري والذي تقدمه الإعلامية أسما مصطفى. وخلال هذا الجزء آدلت سمية الخشاب بالكثير من التعليقات التي آثارت الجدل نرصدها لك في التقرير التالي.

دوت الخليج ترصد تصريحات سمية الخشاب في الجزء الثاني من حلقتها مع برنامج حبر سري

سمية الخشاب في برنامج حبر سري

- مفيش راجل يتشرط عليا

- بكره كل المفاجأت سواء حلوة أو وحشة

- أنا سابقة رانيا يوسف وهي دلوقتي في مرحلة انتشار لحد ما توصل للي بتتمناه

- بتضايق من السخرية على إني فقدت طحالي

- أنا نجمة من قبل محمد رمضان ما يبقى نجم واحنا لو كحينا هنبقى تريند

- بحب أغاني ويجز عشان بيقول كلام خطير ومش تقليدي

- بحب بهاء سلطان واتمنى أقدم معاه دويتو

سمية الخشاب في أحضان عمرو دياب على شاطئ البحر

سمية الخشاب على إنستجرام

يشار إلى أن الفنانة سمية الخشاب شاركت الجمهور مؤخرًا بمجموعة صور لها بجانب الهضبة عمرو دياب أمام إحدى الشواطيء الساحلية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام، وظهرت سمية الخشاب خلال الصور بفستان أزرق عاري الكتف، بجانب الهضبة الذي ارتدى تشيرت أسود مع نضارة شمسية لكلاهما، وظهرا في أحضان بعضهما البعض.

كما استطاعت الفنانة سمية الخشاب أن تلفت نظر الجمهور في الساعات القليلة الماضية من خلال وصلة رقص مثيرة شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، لتنهال عليها التعليقات المعبرة عن إعجابهم بها وبأدائها، في إشارة منهم أنها تشبه الفنانة فيفي عبده.

وظهرت سمية الخشاب خلال الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "ياهناه" للهضبة عمرو دياب، لليؤيدها عدد كبير من الجمهور على ذلك والبعض الأخر شببها بسلك طريق الفنانة والراقصة الشهيرة فيفي عبده.

سمية الخشاب ومحمد رمضان في وصلة رقص مثيرة بالجونة

وكانت قد كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن فيديو جمع الفنان محمد رمضان بالفنانة سمية الخشاب في وصلة رقص مثيرة أثناء احتفاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي لللعام السابق.

وظهرت الخشاب خلال الفيديو الفنانة سمية الخشاب وترتدي فستانًا أسود اللون و«رمضان» مرتديًا قميصا متعدد الألوان ويترقصان مع بعضهم على أنغام إحدى الأغنيات بمهرجان الجونة ثم سرعان م التف رمضان لالتقاط الصور مع اثنين من جمهوره تاركا سمية ترقص بمفردها.