/672412/محمود-البنا-يدير-لقاء-تونس-وموريتانيا-في-كأس-أمم-أفريقيا

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مهمة تحكيم مباراة تونس موريتانيا في كأس أمم أفريقيا للحكم الدوري المصري محمود البنا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي مشاركة محمود البنا في كأس أمم أفريقيا لأول مرة بعد الشفاء من فيروس كورونا، وكان من المقرر أن يتواجد في مباراة الافتتاح للبطولة ولكن الإصابة حرمته من التواجد.

وتقام مباراة تونس وموريتانيا يوم الأحد في تمام السادسة مساء، وتبث عبر بين سبورت ماكس 1 وبتعليق خليل البلوشي.

خالد الغندور: طريقة لعب كارلوس كيروش لا تتناسب مع إمكانيات لاعبي منتخب مصر

أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أنه لابد أن يشارك محمد شريف في مباراة غينيا بيساو ولكن بوقت أكبر من المباراة الماضية.

وأضاف خلال تصريحات عبر "كورة كان" "منتخب مصر سيكون مسيطر على مباراة غينيا بيساو ولن تكون هناك مشكلة ولابد أن يختار البدائل في مركز الظهير الأيسر في هذه المباراة".

وتابع "طريقة لعب كارلوس كيروش تعتمد على 4/3/3 وتحتاج لخبرات ومهارات خاصة ودفاعات قوية وهذه الأمور غير متوفرة بشكل كامل في المنتخب حاليا".

خالد الغندور

وأكمل "طريقة لعب كارلوس كيروش لا تتناسب مع مصطفى محمد ومحمد صلاح لا يقوم ببعض الأمور الفنية لهذه الطريقة".

واختتم "زيزو يقدم مستوى جيد في مركز محمد صلاح ولكن كيروش لن يقوم بتبديل مركز محمد صلاح في المباريات، وطريقة اللعب غير مناسبة، وطريقة اللعب الأفضل هي 4/2/3/1 وهي الطريقة التي يلعب بها الأهلي والزمالك".

خالد الغندور يسخر من كارلوس كيروش.. أبو جبل يشارك بدلاً من أكرم توفيق.. تفاصيل

سخر خالد الغندور نجم الزمالك السابق من كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قبل مباراة غينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا.

وتحدث خالد الغندور عبر "كورة كان" "بالنسبة لكارلوس كيروش ومعتقداته سيشارك محمد أبو جبل في مركز الظهير الأيمن بدلاً من أكرم توفيق المصاب بالرباط الصليبي، أما عن مصطفى محمد فسيشارك في مركز الظهير الأيسر ويبتعد عن الهجوم".

وتابع "أما عن محمد صلاح فسيتواجد في مركز خط الوسط بجانب محمد النني، ولابد أن يقوم كارلوس كيروش بإشراك كل لاعب في مركزة الحقيقي دون تأليف".

كأس أمم أفريقيا

وواصل "التشكيل المتوقع للمباراة القادمة لابد أن يكون كالتالي، وإذا لم يحدث فيرحل فوراً بعد نهاية مباراة غينيا بيساو".

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد حمد الونش، أحمد حجازي، أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: رمضان صبحي، مصطفى محمد، محمد صلاح

كارلوس كيروش

واختتم "إذا كان عمرو السولية في كامل جاهزيته البدنية فلابد أن يشارك ومرموش حصل على فرص عديدة ويجب أن يشارك رمضان صبحي، وتريزيجية احتياطيا حتى عودة مستواه بسبب الإصابة".