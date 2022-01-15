سرعة رهيبة.. الطفل المعجزة يبدع فى حل المسائل الحسابية على الهواء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشفت والدة الطفل المعجزة أنطوان أسرارا جديدة عن نجلها قائلة: "بدأت اكتشف الموهبة من عمر 4 سنوات وبشوف فيه أنه بيحل المسائل الحسابية بسرعة ولديه موهبة فى الرسم وعمل الماكيتات المجسمة". وتابعت خلال حوارها: "تم تطوير المواهب لديه حتى وصل فى عمره حاليا 7 سنوات ونصف العام، وفى المدرسة يعاملونه على أنه عبقرى، ولديه فن الرسم على الحيطان". وخلال البرنامج قدم أنطوان "ماكت" لبرنامج واحد من الناس ولوجو البرنامج على الزلط.

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