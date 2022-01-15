رياح قادمة من أوروبا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس لمدة أسبوع (صور)

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم طقس بارد نهارا على شمال البلاد شديد البرودة ليلا كما تنشط الرياح على معظم المناطق ليزيد من الإحساس ببرودة الطقس خاصة فى الصباح الباكر.





وأوضحت أنه تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل تدريجيا كلما تقدمت الى الداخل. وأكدت أن الأجواء مستمرة لمدة أسبوع قادم، لافتة إلى أن الرياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا تغزو جميع أنحاء البلاد. وأشارت إلى أنه تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار تكون متفاوتة الشدة تقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت للداخل.

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