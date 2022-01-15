رابعة ابتدائى.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول اليوم على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وتعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائى، لأول مرة، فى توقيت واحد على مستوى الجمهورية عن طريق جدول امتحانات موحد تم وضعه من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتمثل امتحانات الصف الرابع الابتدائى هذا العام تجرِبة جديدة يتم تطبيقها لأول مرة، حيث تتولى مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها أعمال الامتحانات التى تعقد داخل المدارس بدءًا من منتصف شهر يناير الجارى.

ويتولى موجهو المواد الدراسية فى كل إدارة تعليمية وضع امتحان موحد لطلاب الصف الرابع الابتدائى على مستوى الإدارة، فمثلًا موجه أول مادة اللغة العربية يضع امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائى على مستوى الإدارة التعليمية، وذك وفقًا لمواصفات حدَّدها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، بحسب بيانات التربية والتعليم.