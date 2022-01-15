وزير التعليم يقرر إلغاء الامتحانات الإلكترونية لـ أولى وثانية ثانوى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام، المقرر لها أن تبدأ يومى السبت والأحد المقبلين، على أن تكون ورقية بالكامل.





وقال وزير التعليم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنّ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى جميعها ورقية وليست إلكترونية، مشيرًا إلى أنّ الامتحانات 70% اختيار من متعدد، و30% مقالية ورقية بالكامل. وأضاف، أن الامتحانات تضعها المدارس مع الالتزام بمعايير المركز القومى للامتحانات، ومسموح باستخدام التابلت فقط للوصول إلى الكتاب الإلكترونى وبنك المعرفة، مشيرًا إلى أن الامتحانات ورقية لكل المواد سواء فى الترم الأول أو الترم الثاني، موضحًا أنّ جداول الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى كما هى دون تغيير.

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