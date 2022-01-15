انت الان تتابع تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت في مصر سقوط أمطار وأجواء باردة جدا مع نشاط للرياح والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار المتابعة اليومية لحالة الطقس في جميع محافظات الجمهورية، أكدت هيئة الأرصاد الجوية وجود أمطار على الكثير من المحافظات، مع وجود غيوب على بعض المحافظات دون سقوط أمطار، ووجود نشاط للرياح من خلال الأحوال الجوية.

وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد خلال فترات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، مع وجود برودة شديدة خلال فترات الليل على جميع أنحاء الجمهرية، وتكون شبورة مائية كثيفة بداية من يوم الخميس المقبل.

وخلال اليوم السبت يتوقع هطول أمطار متفاوتة في شدتها على محافظات الإسكندرية والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال سيناء مع وجود نشاط للرياح، ويتوقع سقوط أمطار متفاوتة في الشدة خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية.

وفي نفس السياق تتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاط للرياح على محافظات الإسكندرية والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلسلة جبال البحر الأحمر، مو وجود غيوب جزئية اليوم السبت على القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد.

أما عن حالة البرودة المتوقعة يكون الطقس بارد نهارا على كافة الأنحاء فيما عدا جنوب الصعيد يكون درجة البرودة معتدلة، وخلال الليل يكون شديد البرودة على كافة محافظات الجمهورية، وبسبب نوة الفيضة الكبرى تكون حالة البحر المتوسط مضطربة مع إرتفاع في الأمواج ورياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم