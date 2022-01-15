انت الان تتابع تفاصيل خبر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية يعلن عن أعراض فيروس أوميكرون الجديد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في بيان للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصري الدكتور حسام عبدالغفار على صفحة وزارة الصحة على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، تحدث من خلاله عن أعراض الإصابة بمتحور فيروس كورونا أوميكرون الجديد سريع الانتشار عالميا، خاصة الكثير من الأفراد يرغب في معرفة تلك الأعراض للفيروس.

وأضاف حسام عبدالغفار أن الأعراض الأكثر إنتشار للإصابة بفيروس كورونا الجديد ” أوميكرون ” هي كالآتي: ” الصداع، الإجهاد والشعور بالتعب، الرشح، العطس، إحتقان وجفاف في الحلق مما يسبب آلام شديدة يسبب ألم عند البلع، وتلك الأعراض شيوعا.

أعراض متحور أوميكرون الأقل انتشار والنادرة

وفي سياق متصل أكد الدكتور حسام عبدالغفار على وجود أعراض أقل إنتشارا كالرعشة، والكحة، وإرتفاع درجة حرارة الجسم، وهناك أعراض نادرة الحدوث كفقدان حاستي التذوق والشم، وجود ألم في الصدر، وجود ضيق في التنفس.

بيان أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يوم الجمعة 13 يناير

يذكر أن أعداد الإصابات في مصر كما أعلنت وزارة الصحة تخطت 1000 حالة خلال اليومين السابقن، ولم تتعدى ألف حالة منذ فترة طويل، ونشرت وزارة الصحة مساء أمس الجمعة بيان إصابات كورونا الذي بلغ 1037 حالة إصابة، كما وصلت أعداد الوفيات عدد 37 حالة وفاة، في تطور للأعداد اليومية خلال الفترة الأخيرة، مع انتشار الإصابات في كل أنحاء العالم تقريبا.