مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات الهامة في أندية العالم، ومن أبرزها مباراة منتخب مصر ضد غينيا ضمن منافسات كاس الأمم الإفريقية.

ويرصد تحيا مصر مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية يخوض منتخب نيجيريا ضد منتخب السودان والتي من المقرر إفامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنواتbeIN Sports HD 1 Max. تقام مباراة منتخب غينيا بيساو ضد نظيرة مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي يخوض فريق مانشستر سيتي ضد فريق تشيلسي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium. نيوكاسل يونايتد ضد فريق واتفورد في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium. يخوض فريق نوريتش سيتي ضد فريق إيفرتون في تمام الساعة الخامسة مساءً. يخوض فريق وولفرهامبتون ضد فريق ساوثهامتون في تمامن الساعة الخامسة مساءً. يخوض فريق أستون فيلا أمام فريق مانشستر يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الألماني تقام مباراة فريق كولن مباراته ضد فريق بايرن ميونخ والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً. مواعيد مباريات الدوري الفرنسي تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد نظيرة ستاد بريست في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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