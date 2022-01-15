القوي العاملة: تعيين 699 شاباً منهم 22 ”قادرون باختلاف” بالسويس

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 699 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 22 شاباً " قادرون باختلاف " من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1328 باحثا عن عمل، منهم 40 " قادرون باختلاف ".

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان ، مضيفا إلي أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة قامت المديرية بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 29 ألف جنيه لـ 10 عمال من المسجلين بالإدارة ، واستكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 183 عاملاً مسجلاً بواقع 91 ألفاً و 500 جنيه ، فضلاً عن استخراج 675 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي- إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات

العمل 56 شكوى فردية، تم تسوية 7 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 10 منها للمحكمة العمالية، و23 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيص عمل لأجنبي .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 261 منشأة ، وتم تحرير 22 محضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 15 حملة تفتيش شامل ، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 15 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير محضر لمنشأة مخالفة ، وتم عقد لجنة خماسية.