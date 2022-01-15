تعيين 699 شابا منهم 22 «قادرون باختلاف» فى السويس

أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مضيفا أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة قامت المديرية بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 29 ألف جنيه لـ 10 عمال من المسجلين بالإدارة، واستكمال صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 183 عاملاً مسجلاً بواقع 91 ألفاً و500 جنيه، فضلاً عن استخراج 675 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.
وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضى- إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 56 شكوى فردية، تم تسوية 7 شكاوى منها وديا، وتحويل 10 منها للمحكمة العمالية، و23 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيص عمل لأجنبى.
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 261 منشأة، وتم تحرير 22 محضر لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 15 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 15 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضر لمنشأة مخالفة، وتم عقد لجنة خماسية.
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