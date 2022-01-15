صور الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة بشأن الأمطار على القاهرة

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا ومدن القناة.





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