بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مشددا على ضرورة تعقيم جميع مقار اللجان بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة ، مع التزام الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحرارى، ومطالبا باتخاذ كافة الإجراءات لحفظ حقوق الطالب الذى تظهر عليه أى أعراض مرضية قد تؤثر عليه أو على المحيطين به.

ووجه الشريف فى تصريح له، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة بتكثيف أعمال النظافة فى محيط المدارس ورفع المخلفات أولا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لمنع الازعاج وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات فى جو من الهدوء.

من جانبه شدد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ووجه "سعد" بضرورة تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (16) طالبا فقط بدلا من (20) للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الإمتحان، موضحا أنه على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا، وتنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة وأن يكون الانصراف بعد انتهاء العمل اليومى على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة.

وكلف موجهى كل مدرسة بمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول ووضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان و كفاية عدد الملاحظين ومراقبى الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان فى مكان واضح وإزالة أية معوقات، مع التواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية ، ومراعاة الدقة فى تقدير الدرجات ورصدها والمراجعة.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من تواجدها حول المدارس لتسهيل وصول الطلاب للجان ومنع أى ضوضاء حتى يتمكنوا من تأدية الامتحانات فى جو من الطمأنينة.

يذكر أن امتحانات نصف العام تبدأ اليوم بالنسبة لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى والأول الإعدادى عام ومهنى وصفوف النقل بالتعليم الفنى ( صناعى، زراعى، تجارى، فندقى)، وتبدأ امتحانات الصف الثانى الإعدادى عام ومهنى يوم 16 يناير، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى يوم 22 من يناير، على أن تختتم أعمال الامتحانات بامتحانات الشهادة الإعدادية (للعام والمهنى والمكفوفين والصم وضعاف السمع) يوم 29 من يناير.