وزير الرى: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3913 كم

جدة - نرمين السيد - وأوضح أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3913 كيلو متر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4087 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2682 كيلو متر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 10682 كيلو متر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلومتر، والانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 42 كيلو متر، وجارى العمل فى باقى الأطوال.

وصرح الدكتور عبدالعاطى، أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابى على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى، مشيرا أنه يتم متابعة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.