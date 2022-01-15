عبد العاطى : أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة...

- متابعة مستمرة لأعمال المشروع القومى لتأهيل الترع لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة

- الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٩١٣ كيلومتر وجاري تنفيذ ٤٠٨٧ كيلومتر أخرى

- إزالة ٣٣ ألف حالة تعدى بمساحة ٥.١٠ مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات

- حملات موسعة للإزالات بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا

تلقى السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري تقريرا يستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ، وأعمال تأهيل المساقى ، والذى أوضح انه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٩١٣ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٠٨٧ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٦٨٢ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١٠٦٨٢ كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، والإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٤٢ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى ، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى ، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٣٣ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٥.١٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشار سيادته أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث تم تنفيذ عدد (٤٦) قرار إزالة ردم بمساحة ٦٤٤ متر مربع بناحية قرية الشغبة بمركز أسيوط ، كما تم تنفيذ عدد (٢٩) قرار إزالة ردم بمساحة ٣٨٢ متر مربع بناحيه قرية النمايسة بمركز و مدينة أسيوط وذلك بمعرفة المخالفين و علي نفقتهم الخاصة وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة.

وفى محافظة سوهاج .. تم تنفيذ عدد (١٢) قرار ازالة منهم عدد (٤) قرارات إزالة ردم بمساحة ٦١٠ متر مربع وعدد (٨) قرارات مبانى مخالفة بمساحة ٨٩٠ متر مربع بناحية الساحل القبلى والسمطا بمركز البلينا بسوهاج وقد تم ذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه البلينا ، كما تم تنفيذ عدد (٨) قرارات منهم عدد (٤) قرارات إزالة ردم بمساحة ٢٥٠ متر مربع وعدد (٤) قرارات إزالة مبانى مخالفة بمساحة ٤٠٠متر مربع وذلك بناحيه نجع التعليقه ونجع فراج ابراهيم وجزيره موسى بمركز اخميم بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه مركز إخميم ، وقد تمت الإزالات بمعدات كل من الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومجلس مدينة إخميم ومجلس مدينة البلينا وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة .

تنفيذ عدد (٤) قرارات إزالة ردم بنهر النيل على ساحل مغاغة بمحافظة المنيا بحجم ٢٤٠٠ متر مكعب ، وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى الوزارة ، كما تم إزالة عدد (٢٤٤) مخالفة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن (٥٨) مخالفة ردم بمساحة ٤٠٠٠ متر مربع وعدد (١٨٦) مخالفة متنوعة بمساحة ٤٠٠ متر مربع ، وذلك بتأمين قوات الشرطة من مركز شرطة مطوبس.

وفى محافظة قنا .. تم تنفيذ عدد (٢٩) قرار إزالة بناحية قرية نجع سالم بنجع حمادى وذلك بالتعاون مع الأجهزة الامنية والمحلية المختصة ، وفى محافظة الغربية .. تم تنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة ردم بمساحة ٧٤٧ متر مربع بمركز سمنود بتأمين من قوات شرطة مركز سمنود ، وتنفيذ عدد (١١) قرار إزالة مبانى مخالفة بمساحة ١٨٦ متر مربع بمركز كفر الزيات بتأمين من قوات شرطة مركز كفر الزيات.

وفى محافظة الدقهلية .. تم تنفيذ عدد (١٩) قرار إزالة بناحية بساط كريم الدين ومحلة إنجاق وكفر الدبوسي وشربين بمركز شربين عبارة عن غرائز حديدية لزوم ملعب وحظائر وأسوار بمساحة ٢٤٠٠ متر مربع وتمت الازالة بمعرفة المخالف وبتأمين مركز شرطة شربين وتحت اشراف مهندسي وفني الإدارة .