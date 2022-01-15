«ورقي بالكامل»..تعرف على استخدام «التابلت» بعد إلغاء الإمتحان الإلكتروني للثانوية العامة

/672427/ورقي-بالكاملتعرف-على-استخدام-التابلت-بعد-إلغاء-الإمتحان-الإلكتروني-للثانوية-العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم، السماح استخدام التابلت فقط للوصول إلى الكتاب الإلكتروني وبنك المعرفة، ذلك بعد ما أعلن الوزير عن إلغاء الإمتحان الإلكتروني للصفين الاول والثاني الثانوي، المقرر عقده يومي السبت والاحد المقبلين، وذلك لتكون ورقية بالكامل.

الغاء استخدام التابلت

ويرصد موقع دوت الخليج القرارات التي اصدرها الوزير اليوم:

إلغاء الإمتحان الألكتروني للثانوية العامة

١- إلغاء الامتحانات الإلكترونية للترم الأول والاكتفاء باجرائها ورقيًا فقط بالمدارس.

٢-الامتحانات عبارة عن 70% اختيار من متعدد و30% مقالية ورقية بالكامل.

٣- الامتحانات تضعها المدارس عن طريق المعلم الأول لكل مادة. ٤- الالتزام بوضع الامتحانات وفقًا للمواصفات الفنية المعدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى.

٥- السماح باستخدام التابلت فقط للوصول إلى الكتاب الإلكتروني وبنك المعرفة.

٦- غير مسموح باصطحاب بالكتاب الورقي أثناء الامتحانات.

٧- السماح بالاجابة في نفس ورقة الأسئلة أو في ورقة منفصلة حسب ما تقرر المدرسة.

٨- تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية وإعلانها.

٩-النتيجة تكون بالتقدير وليس بالدرجات: من 85 إلى 100 ممتاز، من 65 لأقل من 85 جيد جدا، من 50 لأقل من 65 جيد، أقل من 50 ضعيف.

١٠- عقد امتحانات تجريبية إلكترونية أثناء الترم الثاني لتدريب الطلاب على النظام.

هذا وتنطلق اليوم السبت، امتحانات نصف العام والتي تبدأ، رسميا في جميع المدارس على مستوى الجمهورية ، وذلك وفقا لـ جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي المعتمد رسمياً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم، نستعرض في السطور التالية جدول امتحانات نصف العام لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي:

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

السبت 15 يناير 2022 :

اللغة العربية ساعتين ونصف + التربية الدينية ساعة ونصف

الاحد 16 يناير 2022 : علوم ساعة ونصف + مهارات مهنية ساعة ونصف

الاثنين 17 يناير 2022 : دراسات ساعة ونصف + ICT ساعة ونصف

الثلاثاء 18 يناير 2022 : اللغة الانجليزية ساعة ونصف

الاربعاء 19 يناير 2022 : اجازة من الامتحانات بمناسبة عيد الغطاس للاخوة المسيحيين

الخميس 20 يناير 2022 : رياضيات ساعة ونصف

تأجيل تدريس اجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي

وزير التربية والتعليم: لا يوجد حذف او إطلاع في مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي

وتجدر الاشارة إلى أن وزير التربية والتعليم قد وجه سابقا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة عاجلة لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم.

وجاء في الرسالة: لا يوجد حذف او إطلاع في مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي.. ان ما لم يتم دراسته من محتوى الترم الأول في العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي، سوف يتم استكمال دراسته بالتسلسل الطبيعي بعد إجازة منتصف العام.. بالنسبة لباقي مواد الصف الرابع الابتدائي، سيمتحن الطلاب في منهج الترم الاول كاملاً.

بداية التيرم الثاني للصف الرابع الابتدائي

هذا واعلن الدكتور طارق شوقي عن انتهاء منهج الرياضيات للرابع الابتدائي عند نهاية الدرس التاسع منن الوحدة السابعة.

ولفت شوقي إلى ان التيرم الثاني سيبدأ بالدروس من ١٠ الي ١٦ بالوحدة السابعة ثم الوحدة الثامنة كاملا وبذلك يكون عدد الدروس المتبقية من ١٢ – ١٤ درس “أى شهر تقريبا”.