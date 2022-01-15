/672417/موعد-مباراة-باريس-سان-جيرمان-وبريست-في-الدوري-الفرنسي

يحتضن فريق مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد بريست والمقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد نظيرة ستاد بريست في تمام الساعة العاشرة مساءً.

انتهت أحداث مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، على العديد من التدخلات القوية بين لاعبي الفريقين، والتي اجبرت حكم اللقاء بإشهار أربع بطاقات في اللقاء، لكل فريق حظه في بطاقتين.

أولمبيك ليون تتقدم

وتقدم فريق أولمبيك ليون على باريس سان جيرمان في نتيجة المباراة، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب عن طريق برونو جيمارايش بإتجاه لوكاس باكيتا المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي باريس سان جيرمان والذي نجح في ترويض الكرة ثم أطلق تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

موقف الفريقين في الدوري

رد باريس سان جيرمان بهدف التعادل في الدقيقة الـ 76 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي باريس سان جيرمان على الجبهة اليسرى أنهاها إدوارد ميشوت بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ثيلو كيرير بتسديدة مباشرة سكنت شباك الحارس أنطوني لوبيس.

وبهذا التعادل مازال باريس سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي الممتاز، برصيد 47 نقطة، من أصل 20 مباراة، ويحتل أولمبيك ليون المركز الحادي عشر، برصيد 25 نقطة، من أصل 19 مباراة.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان على سان إتيان بنتيجة 3/1، وأحرز أهداف الفريق الباريسي ماركينيوس هدفين ودي ماريا هدف، في الظهور الأول لسيرجيو راموس.

وبتلك النتيجة يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي منفرداً برصيد 40 نقطة، وخلفه نيس بـ 26 من النقاط.