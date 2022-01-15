/672422/في-سندوتشات-القبض-على-شاب-حاول-إدخال-حشيش-وشابو-لشقية-داخل-محبس-مركز-شرطة-المراغة-بسوهاج

حاول شاب فى منتصف عقدة الرابع ادخال مواد مخدرة الى شقيقة المتهم والمحبوس على ذمة قضايا مخدرة وسلاح داخل مركز شرطة المراغه، ولكنة لم يفلح وتم الايقاع بة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور شرطة المراغة بالقبض على شاب حاول ادخال مواد مخدرة لشقيقة بمحبس المركز.

نجح ضباط مركز شرطة المراغة فى القبض على المدعو السيد م ع ع - 37 عام - حاصل علي دبلوم ويقيم بناحية دائرة المركز وبحوزته " 4 " قطع من مادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 10 جرام - تذكرة من مادة الشابو المخدر تزن حوالي 1 جرام داخل بعض المأكولات حال محاولته إدخالها لشقيقه المتهم عيسي م ع ع - 36 عام - عامل ويقيم بذات الناحية والمحبوس إحتياطياً فـي القضية محددة " مخدرات وسلاح " مبدأ حبسه 3/10/2021 ومحدد لـه جلسة 2/2/2022

وأكد مأمور المركز انه بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمذكور وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

اصابة موظف ببتر في القدم في سوهاج

على جانب اخرأدى تصام بين توك توك ودراجة بخارية في بندر ساقلتة شرق محافظة سوهاج الى إصابة قائد الدراجة البخارية ببتر في قدمة اليمنى ونقلة في الحال الي مستشفى خاص بسوهاج.

انتقل على الفور الرائد أحمد الكاشف، رئيس مباحث شرطة مركز ساقلته، وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية توك توك قيادة المدعو محمد ع ح ع - 31 عام - سائق - ويقيم دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو ممدوح ع ا ع - 38 - عام - عامل بمستشفى القصر العيني بالقاهرة ويقيم دائرة المركز.

أسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية ببتر بالقدم اليمني وتم نقله لمستشفى الحياه الدولي الخاصة في محافظة سوهاج ، وأفاد قائد التوك توك وشقيق المصاب المدعو أحمد ع ا - 28 عام - عامل - ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وأتهم الأخير قائد التوك توك بالتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات في الحادث.