/672425/اعتماد-العمل-جميع-أيام-الأسبوع-بمكاتب-البريد-ببورسعيد

أعلنت هيئة البريد المصري، اليوم السبت، عن إعتمادها العمل بجميع أيام الأسبوع في منطقة بريد بورسعيد دون وجود اجازات وذلك من خلال عدد من مكاتبها المنتشرة في أحياء المخافظة ال٧ ومدينة بورفراد ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضحت هيئة البريد المصري ببورسعيد أنه سيتم العمل بمكانب البريد على النحو التالي، من يوم الأحد إلى الخميس جميع مكاتب بريد المنطقة من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة ٣ عصراً، ويستمر العمل حتى ٦ مساءً بمكاتب بورسعيد أول ( بجوار حديقة فريال )، الأمين والروس (قرب قصر الثقافه )، و المتنقل ٣ ( أمام مرفق المعديات بمدينة بورفؤاد )، و مكتب بريد عمر بن الخطاب (أمام قسم الزهور ).

أما يوم الجمعة فقد أشار بيان البريد المصري انه سيتم العمل من الساعة ١ ظهراً حتى ٨ مساءً، وسيارات البريد المتنقل ( أمام مرفق المعديات بمدينة بورفؤاد )، مكتب بريد عمر بن الخطاب (أمام قسم الزهور )، ويوم السبت من ٨ صباحاً حتى ٣ عصرا، الأمين والروس (قرب قصر الثقافه )، المتنقل ٣ ( أمام مرفق المعديات بمدينة بورفؤاد )، مكتب بريد عمر بن الخطاب (أمام قسم الزهور )، قناة السويس ( بجوار مصيف البريد بمدينة بورفؤاد ).

جدير بالذكر ان تضم محافظة بورسعيد ٣٨ مكتب بريد، والذي يوفر خدمات شاملة و متنوعة لكل المواطنين من خدمات الأحوال المدنية و خدمات بريدية و خدمات مالية بالاضافة الى بعض الخدمات مثل :"خدمة الحوالات الداخلية ارسال و استلام الاموال من خلال مكاتب البريد المنتشرة داخل مصر خدمات الحوالات الخارجيه يصرف الحوالات الوارده من خارج مصر، خدمات البريد السريع و الطرود ارسال الطرود و البريد العاجل و يمكنك ايضا تتبع البريد المصرى من خلال موقع ايجكسا، خدمات الصراف الألى يمكنك من خلالها صرف الاموال فى اى موعد من اليوم، خدمة الشباك الشامل انجز كل اعمالك من خلال شباك واحد، خدمة نقاط البيع ماكينات نقاط البيع.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد المصري للملاكمة

على جانب اخراستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، والمهندس شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري الإفريقي للكونغ فو، والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والمهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصرس للجودو وعدد من رؤساء الأندية ومجالس إدارات المناطق الرياضية ، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون بين المحافظة والاتحادات الرياضية بما يعمل على تطوير المجال الرياضي ببورسعيد