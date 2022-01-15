الرى: إزالة 33 ألف حالة تعد بمساحة 5.10 مليون متر مربع

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن 33 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى 5.10 مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

ولفت إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، وتم تنفيذ 46 قرار إزالة ردم بمساحة 644 مترا مربعا بناحية قرية الشغبة بمركز أسيوط، كما تم تنفيذ 29 قرار إزالة ردم بمساحة 382 مترا مربعا بناحية قرية النمايسة بمركز ومدينة أسيوط بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة وتحت إشراف مهندسى وفنى الوزارة.

وفى محافظة سوهاج، تم تنفيذ 12 قرار ازالة منهم 4 قرارات إزالة ردم بمساحة 610 أمتار مربعة و8 قرارات مبانى مخالفة بمساحة 890 مترا مربعا بناحية الساحل القبلى والسمطا بمركز البلينا بسوهاج، وتم ذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسؤولى مجلس مدينه البلينا، كما تم تنفيذ 8 قرارات منهم 4 قرارات إزالة ردم بمساحة 250 مترا مربعا و4 قرارات إزالة مبانى مخالفة بمساحة 400 متر مربع بناحية نجع التعليقة ونجع فراج إبراهيم وجزيرة موسى بمركز أخميم بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسؤولى مجلس مدينة مركز إخميم، وتمت الإزالات بمعدات كل من الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومجلس مدينة إخميم ومجلس مدينة البلينا وتحت اشراف مهندسى وفنى الوزارة .

كما تم تنفيذ 4 قرارات إزالة ردم بنهر النيل على ساحل مغاغة بمحافظة المنيا بحجم 2400 متر مكعب، وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى الوزارة، كما تم إزالة 244 مخالفة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن 58 مخالفة ردم بمساحة 4000 متر مربع و186 مخالفة متنوعة بمساحة 400 متر مربع، وذلك بتأمين قوات الشرطة من مركز شرطة مطوبس.

وفى محافظة قنا، تم تنفيذ 29 قرار إزالة بناحية قرية نجع سالم بنجع حمادى بالتعاون مع الأجهزة الامنية والمحلية المختصة، وفى محافظة الغربية، تم تنفيذ 9 قرارات إزالة ردم بمساحة 747 مترا مربعا بمركز سمنود بتأمين من قوات شرطة مركز سمنود، وتنفيذ 11 قرار إزالة مبانى مخالفة بمساحة 186 مترا مربعا بمركز كفر الزيات بتأمين من قوات شرطة مركز كفر الزيات.

وفى محافظة الدقهلية، تم تنفيذ 19قرار إزالة بناحية بساط كريم الدين ومحلة إنجاق وكفر الدبوسى وشربين بمركز شربين عبارة عن غرائز حديدية لزوم ملعب وحظائر وأسوار بمساحة 2400 متر مربع وتمت الإزالة بمعرفة المخالف وبتأمين مركز شرطة شربين وتحت إشراف مهندسى وفنى الإدارة .