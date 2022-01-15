توجيه عاجل من وزير التنمية بشأن موجة الطقس السىء

جدة - نرمين السيد - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بمتابعة تطورات الوضع بجميع المحافظات والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.





جاء ذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بتعرض عدد من المحافظات خلال اليومين القادمين، لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة والرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية.

كما وجه شعراوى، المحافظين بضرورة الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار والتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه بالشوارع الفرعية والميادين الرئيسية والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى.

كما طالب وزير التنمية المحلية بضرورة التأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة مع تواجدها وتمركزها فى الأماكن التى يمكن أن تتعرض لسقوط الأمطار وفقاً للخطط التى تم وضعها لعدم حدوث أى تراكمات للمياه وسرعة سحب المياه حرصاً على سلامة المواطنين وعدم تعطل الحركة المرورية.

وطالب " شعراوى"، رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات التنفيذية بالتواجد بصورة مستمرة ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وجاهزية المعدات والأدوات المستخدمة فى مواجهة موجة الطقس الحالية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لجاهزية بالوعات الصرف الصحى والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية.

كما طالب اللواء محمود شعراوى، بأهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات لسرعة التعامل مع أى طوارئ.

كما ناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط خوفاً من الرياح الشديدة التى يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.